شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في مصر.. افتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور نبيل بكير، عميد كلية طب بيطري جامعة دمنهور، إنه تم افتتاح أكبر مركز تعليمي بيطري بمصر والشرق الاوسط بالكلية، موضحًا أنه تم تسليم مشروع بانوراما الحيوان (التعلم القائم على الواقع) ليكون أكبر صرح بيطري بمصر والشرق الأوسط، حيث يقع بداخل الجامعة المجمع العلمي أمام المعهد الطبي القومي بدمنهور، ويستهدف تقديم خدمات حيوانات التجارب بمستوى أمان حيوي يخدم القطاع البيطري.

وأضاف «بكير»، أن المركز يعد أحد مشروعات التميز بوزارة التعليم العالي حصلت عليه كليه الطب البيطرى جامعه دمنهور بتمويل يتجاوز 7 ملايين جنيها في ذلك الوقت ودعمت الجامعه المشروع برعاية الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعه، مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمات مجتمعية لعدد 16 مركزًا وبدء استقبال حالات من السودان والعراق ونيجيريا.

وأشاد عميد بيطري جامعة دمنهور بدور رئيس الجامعة لحرصه أن يكون المشروع صرحًا بيطريًا متميزًا لخدمة العملية التعليمية والبحثية وكذلك خدمة المجتمع، جميع قطاعات الطب البيطري في الجامعات المصرية وهيئة الخدمات البيطرية ومديرياتها بمختلف المحافظات والمعاهد البحثية البيطرية إلى جانب كل الكليات والمعاهد القطاع الطبى من بشرى واسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وتمريض.

وأوضح «بكير»، أن المركز التعليمي البيطري يقوم أيضًا على 3 محاور الأول هو خدمة التعليم البيطري من خلال التعرف العملي على أنظمة الجراحات والولادات والامراض المعدية وعمل نماذج محاكاة للأمراض وتأثيرها، مع وجود عدد من الأقسام الملحقة بالمركز لإجراء العمليات الجراحية وتوفير منظار عظام ومعدة وتخدير كلي وجزئي، للحيوانات، مع عرض إجراءات العمليات في شاشات العرض لخدمة البيطريين

وأشار عميد كلية طب بيطري دمنهور إلى أن هذا المركز يساهم في جودة منظومة البحث العلمي من خلال التطبيق العملي للبحوث وخدمات الطب البيطري والبشري وتجربة البحوث على الحيوانات تمهيدا لتطبيقها على الحالات البشرية، مثل تجارب تركيب الشريحة بشكل معين، وتجربة تثبيت فقرات العمود الفقري ويتم تجربتها على الحيوانات قبل التجريب على الاستخدام البشري

وأشار «بكير»، إلى انه تم تزويد المركز بغرفة عمليات وحيوانات تجارب ومبيت حيوانات مستوى أمان عالي مستوى تحكم عالي ومعامل تشخيصية عالية وإجراء عمليات جراحية للحيوانات والعلاج الطبيعي للحيوانات للعضلات والأعصاب وعلاج طبيعي للخيول وتجارب على عضلات الخيول والاستفادة من هذه التجارب على الاستخدام البشري.

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات

إفتتاح أكبر مركز بيطري لتقديم الخدمات البيطرية للحيوانات