شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر ينظم حملة توعية في سفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في مدينة الغردقة حملة للتوعية البيئية، بقرية النصر ك ٨٥ طريق قنا سفاجا، بالتعاون والتنسيق مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية ومديرية التربية والتعليم، وإدارة سفاجا التعليمية.

وبدأت الحملة بعقد اجتماع تنسيقي مع مدير المدرسة، وعدد من المدرسين، تم خلالها مناقشة آلية تنفيذ الوزارة لأنشطة المبادرة بالقرية والمدرسة، كما تم تنفيذ ندوة للمعلمين والطلاب تم الحديث فيها عن أهداف مبادرة حياة كريمة، من خلال الحث على استدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة، سواء اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية لكافة قرى الريف المصري، ذلك من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي، مع ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، كما تم التعريف بدور وزارة البيئة، داخل مبادرة حياة كريمة، إضافة لدورها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين جودة البيئة المحيطة من الماء والهواء والتربة، خاصة البيئة الصحراوية.