شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس : لا نسمح بدخول أي سفينة غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تداوله البعض بشأن أن حادث السفينة الجانحة كان سببه كون غاطس السفينة كبيرًا وأن أعماق القناة غير مناسبة وحمولتها أكبر من مساحة القناة.

مشددًا على أن ذلك غير صحيح لأن غاطس السفينة 15 مترًا ونصف والقناة تستوعب حتى 17 مترًا و40 سم والأعماق 24 مترًا.

وقال ربيع في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، إن القناة مر بها العام الماضي 12 سفينة أكبر من السفينة الجانحة، وكانت أعماق الغاطس 16 مترًا ونصف وكانت حمولتهم 240 ألف طن، كما مر الأسبوع الماضي عدد كبير جدًا من الحاويات العملاقة، كاشفًا عن مرور 83 سفينة وكانت حمولتها أكبر حمولة بتاريخ القناة كلها وتخطت أكثر من 6 ملايين طن.

لفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن السفينة الجانحة مر من أمامها مباشرة مركب أكبر منها، كما أنها مرت من القناة من قبل بنفس حمولتها، مشددًا في الوقت نفسه على أن هناك قسما كاملا اسمه «القياسين» وقبل دخول أي مركب تتم مراجعة حمولتها والأطوال والعرض والغاطس، ولا يسمح بدخول سفينة لا تتناسب مواصفتها مع قناة السويس.

وكشف ربيع أن قرابة 61% من حاملات البترول والغاز المسال في العالم تمر عبر قناة السويس، كما تمر كذلك 100% من الحاويات من الصين لأوروبا ومن أوروبا للصين، و25% من قيمة الحاويات بالكامل في العالم، ولهذا انتظرت السفن إلى حين حل أزمة السفينة الجانحة حتى تمر من القناة ولم تذهب لبديل آخر.