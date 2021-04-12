شكرا لقرائتكم خبر عن فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش، بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية بشمال سيناء، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدة سفن لتصدير الأسمنت والملح إلى خارج البلاد.

كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أغلقت، الجمعة الماضى، بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة العريش، بسبب الظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء وارتفاع حركة الأمواج داخل البحر المتوسط وسرعة الرياح.