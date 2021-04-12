شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 6.5جنيه.
-الكوسة بـ 11.5 جنيه.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيها.
-الليمون بـ 27.7 جنيه.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيهات.
-اليوسفى بـ 9.5 جنيه.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.
- البسلة بـ 8جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.