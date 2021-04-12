شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام

-البطاطس 4.5 جنيه .

-البصل الأبيض 4.5 جنيه.

-البصل الأحمر بـ 6.5جنيه.

-الكوسة بـ 11.5 جنيه.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ 7.5 جنيه.

والجوافة بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.

-الفلفل الألوان 30 جنيها.

-الليمون بـ 27.7 جنيه.

-الفاصوليا الخضراء بـ 14جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 9 جنيهات.

-اليوسفى بـ 9.5 جنيه.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.

- البسلة بـ 8جنيهات.

-البرتقال البلدى بـ 5 جنيهات.

