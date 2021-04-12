شكرا لقرائتكم خبر عن تموين القاهرة تضبط 2 طن لحوم و70 طن سلع مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التمورين بالقاهرة حملات مكثفة، في اطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضروة تكثيف الحملات التموينية وتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وأسفرات عن الآتى.

1- تحرير محضر ج.ج. برقم 8147 قسم مدينة نصر ضد أحد المتاجر لحيازته بغرض البيع لحوم مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 1300 كجم لحوم و 500 كجم كبدة.

2- تحرير محضر ج.ج برقم 6906 قسم المرج ضد أحد المتاجر لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 15 طن أرز و5 أطنان سكر و3 أطنان زيت طعام.

3- تحرير محضر ج.ج برقم 3240 قسم المقطم ضد شركة لبيع الأغذية بالمقطم لحيازتها بغرض البيع والتوزيع مواد غذائية مجهولة المصدر، تم التحفظ على 240 عبوة شيكولاتة و1000 عبوة بسكويت.

4- تحرير محضر ج.ا.د.ط برقم 1076 قسم حلوان ضد أحد المتاجر لحيازته بغرض البيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، تم التحفظ على 315 كجم لحم بقري مستورد.

5- تحرير محضر ج.ا .د.ط قسم الشرابية برقم 322 لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 168000 علبة تونه، و8.5 طن ارز،16.200 طن زيت عباد الشمس، و10.800 طن زيت ذرة، و10.200 طن زيت خليط، و86400 قطعة مرقة دجاج، و2.100 طن جبن أبيض.

6- تحرير محضر ج.ا.د.ط برقم 1245 قسم شرطة حلوان ضد أحد المتاجر لحيازته بغرض البيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم ضبط 500 كجم خروب، و200 كجم عين جمل، و125 كجم جوز هند، و50 كجم كاجو، و200 لفة قمر الدين.