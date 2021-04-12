شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بالحرارة ونشاط للرياح.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 إلى السبت 17 أبريل 2021، حيث يسود اليوم طقس لطيف شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 20: 23، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 25 : 30 ، بارد ليلا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى بين 12: 17 .

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية:

- اليوم الإثنين 12 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار .

- الثلاثاء 13 أبريل :

اعتبارا من الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 25: 30، مائل للحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 34 : 38 ، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى بين 15: 20 .



نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء

- الأربعاء 14 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- الخميس 15 أبريل:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- الجمعة 16 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

- السبت 17 أبريل :

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.