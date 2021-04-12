شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ببرقية تهنئة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقال بيان صحفي الإثنين، إن نص البرقية تضمن: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر الغالية بالخير واليمن والبركات.. داعياً الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر ويرعاها بجهودكم وجهود أبنائها المخلصين.
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