وزير التنمية المحلية يبعث برقية تهنئة لشيخ الأزهر بمناسبة شهر رمضان

وقال بيان صحفي الإثنين، إن نص البرقية تضمن: يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر الغالية بالخير واليمن والبركات.. داعياً الله عز وجل في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر ويرعاها بجهودكم وجهود أبنائها المخلصين.

محمد يوسف

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