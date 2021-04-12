شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستصلي كنائس بورسعيد وديروط صلوات «أسبوع الآلام» ؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية بورسعيد للأقباط الارثوذكس، برئاسة الأنبا تادرس، بيانًا توضح فيه الإجراءات المتبعة خلال الفترة القادمة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث قررت المطرانية الالتزام بنسبة حضور ٢٥% فقط خلال القداسات الاسبوعية، وهكذا صلوات البصخة.

وفيما يخص صلوات أسبوع الآلام تقتصر صلاة الجمعة العظيمة وخميس العهد على الآباء الكهنة وشمامسة الكنيسة، وأيضًا قداس ليلة عيد القيامة المجيد.

كما اصدرت مطرانية صنبو وديروط، برئاسة الأنبا برسوم، ان صلوات أسبوع الآلام تقتصر صلاة الجمعة العظيمة وخميس العهد على الآباء الكهنة وشمامسة الكنيسة، وأيضًا قداس ليلة عيد القيامة المجيد.

وتطرق بيان «صنبو وديروط» إلى ان تكون صلوات الاكاليل«الزفاف» في فترة الخماسين المقدسة ــ أي الفترة التي تعقب عيد القيامة المجيدــ، بحضور العروسين وكاهن واحد وشماس واحد، بحضور 30 اخرين من اسرة العروسين فقط.

بيانات مطرانيات

بيانات مطرانيات

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