شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة : إكرام الأيتام من الفروض الإنسانية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتعاون مع مؤسسة فاروق الباز لرعاية الأطفال اليتامى، احتفلت جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بيوم اليتيم، حيث استقبلت الجامعة 100 طفل لقضاء يوم ثقافي وترفيهي مع طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، وبمشاركة بعض وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات؛ التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، إلى جانب اتحاد طلاب الجامعة، وفريق مكافحة الإدمان.

ورحب الدكتور محمد الخشت، بالأطفال الأيتام، حيث التقط معهم صورا تذكارية أمام مبنى القبة، كما استكمل الأطفال فقرات برنامج الاحتفالية، والتي تضمنت اصطحاب الأطفال في جولة داخل حرم الجامعة، وتقديم عروض فنية تفاعلية للأطفال على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى، وتوزيع الهدايا والألعاب.

وأكد الخشت، أن إكرام الأطفال الأيتام واحتضانهم من أوجب الفروض الإنسانية، ويجب إعطاء الأيتام أولوية اجتماعية شاملة، واكرامهم واسعادهم ورعايتهم، مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية، تمثل صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام بصفة خاصة.

وفي نهاية الاحتفالية، عبر الأطفال عن سعادتهم بالحضور إلى جامعة القاهرة، موجهين الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس، على تنظيم الحفل وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.

يوم في جامعة القاهرة لإسعاد الأطفال الأيتام..والخشت: إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية

يوم في جامعة القاهرة لإسعاد الأطفال الأيتام..والخشت: إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية

يوم في جامعة القاهرة لإسعاد الأطفال الأيتام..والخشت: إكرامهم من أوجب الفروض الإنسانية