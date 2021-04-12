محافظ القليوبية يتفقد أعمال تجهيز وتعبئة 5 آلاف كرتونة رمضان ضمن حملة «إفطار صائم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الإثنين، أعمال تجهيز وتعبئة 5 آلاف كرتونة رمضان ضمن حملة «إفطار صائم» والتي تقوم بها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع محافظة القليوبية بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة، بمشاركة 21 جمعية أهلية وعدد 210 متطوع.

رافق المحافظ خلال الزيارة، أحمد صلاح رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة مصر الخير، والعميد طارق حسن، المدير التنفيذي لمكتب القاهرة الكبرى بمؤسسة مصر الخير، وأماني سعيد، مسؤولة المحافظة بالمؤسسة، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وولاء صلاح الدين، مدير إدارة التواصل المجتمعي بالمحافظة.

وتفقد محافظ القليوبية جناح المعرض والذي أقيم بمركز شباب القناطر الخيرية، وتحدث إلى المتطوعين مقدمًا لهم الشكر على جهودهم وحرصهم على المشاركة في أعمال الخير لإدخال الفرحة على أسرة فقيرة في شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها في خدمتهم لتوصيل الكراتين إلى المستحقين.

ووجه محافظ القليوبية بضرورة إيصال الكراتين إلى الأسر الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنع أي تجمعات والإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوصيل الكراتين إلى المنازل.

وتشتمل الكرتونة على 12 كيلو سلع غذائية متنوعة من بينها (مكرونة وأرز وفول وعدس وسكر وسمن وزيت وصلصة وبسبوسة وتمر وعصير)، وجميعها من أجود السلع الغذائية المصرية.

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير

محافظ القليوبية يتفقد تجهيز كراتين الأسر الفقيرة ضمن حملة إفطار صائم بالتعاون مع مصر الخير