شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مركز شباب يشاركون في مسابقة «أهلا رمضان» في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في القليوبية مسابقة «أهلا رمضان» لتزيين مراكز الشباب استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المسابقة يشارك فيها 200 مركز شباب على مستوى المحافظة وتقوم المسابقة على تزيين مداخل مراكز الشباب بمشاركة 5 من الشباب المتميزين بالمركز والمشاركة بأجمل صورة لزينة رمضان بمركز الشباب على أن يتم اختيار أفضل مركز بكل إدارة فرعية، لتصعيد 8 مراكز شباب على مستوى المحافظة واختيار أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من بين المراكز التي تم تصعيدها.

وأضاف «الصبروط» أنه يتم تكريم المراكز أصحاب الترتيب الأول والثاني والثالث على المحافظة بدعم مادي للمركز، وتكريم لمدير الإدارة والمدير التنفيذي للمركز ومسؤول الربط الإلكتروني، كما يشمل التكريم الخمسة شباب المشاركين في التنفيذ مع ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الإحترازية واجبة الاتباع.