شكرا لقرائتكم خبر عن يلقي مياه الصرف الصحي في المجارى المائية .. مصادرة جرار كسح في القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة التنفيذية في كفر شكر، بمحافظة القليوبية، جرار كسح يقوم بالقاء مياه الصرف الصحي الملوثة في المجاري المائية، وفى الطرق العام، بقرية كفر كردي، ما يتسبب في ضرر بيئي للمواطنين.

قال اللواء هشام رفعت رئيس المركز والمدينة، إنه بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، تقضى بضرورة مواجهة ظاهرة تفريغ سيارات كسح الصرف الصحي بالطرق والشوارع والترع، مطالبا بضرورة محاصرة تلك الظاهرة، وضبط أصحاب السيارات والجرارات المخالفين.

وأكد رئيس المدينة أنه تم تشكيل لجنة للمرور المستمر على كافة شوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لاكتشاف أي مشكلات وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم ضبط أحد الجرارات يقوم بالقاء المخلفات في أحد الترع المائية التي تروى الأراضي الزراعية والتحفظ على الجرار في الوحدة المحلية، تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني ضد مالكة.

وفى نفس السياق، نفذت الأجهزة الننفيذية بالمدينة بالعمل على استرداد أملاك الدولة المعتدى عليها بالشوارع والطرق واستغلالها في منافع عامة وتوسعة الشوارع والطرق حيث تم العمل على توسعة شارع العاشر من رمضان، بدلا من 7 متر إلى 10 متر، من خلال استرداد أملاك الدولة المعتدى عليها، كما تم رفع الاشغالات التي تعوق حركة الطريق من شارع جمال عبدالناصر، وإفساح الطريق العام أمام حركة السيارات.

وأكد رئيس المدينة أنه تم القيام بحملة لمواجهة المحلات والمعارض الغير مرخصة، وتم ضبط معرض للملابس الجاهزة بقرية كفر رجب، بدون إجراءات تراخيص ومخالف للقانون.

جرار كسح يلقى مياة الصرف الصحى فى المجارى المائيه بكفر شكر

جرار كسح يلقى مياة الصرف الصحى فى المجارى المائيه بكفر شكر

جرار كسح يلقى مياة الصرف الصحى فى المجارى المائيه بكفر شكر