شكرا لقرائتكم خبر عن الصيف قادم .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الثلاث أيام الأولى من شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاث أيام الأولي في شهر رمضان، وقالت ان درجات الحرارة ستشهد غدا الثلاثاء 13 أبريل أول أيام شهر رمضان ارتفاع 6 درجات في القاهرة والمحافظات.

وأضافت هيئة الأرصاد في بيان لها بان القاهرة والجيزة، ومحافظات الوجه البحري ستشهد طقس مائلا للبرودة وأيضا مدن السواحل الشمالية، وأشارت بان الطقس سيكون معتدلا في محافظات جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلا للحرارة في محافظات جنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد أن الطقس غدا الثلاثاء في فترة الليل سيكون مائل للبرودة على كافة الأنحاء، مع نشاط في حركة الرياح على محافظة جنوب سيناء.

وأضافت هيئة الأرصاد بان الطقس سيشهد ارتفاع في الموج بنسبة تراوح بين متر ونصف المتر إلى مترين، مع وجود حركة في الرياح السطحية شمالية غربية، مؤكدة بان المناخ في البحر الأحمر سيكون مضطربا، وسيرتفع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، مع وجود حركة الرياح السطحية شمالية غربية.

طقس المتوقع يوم الأربعاء 14 أبريل

يسود خلال هذا اليوم طقس معتدلا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وكذلك جنوب سيناء، بينما سيكون لطيفا على السواحل الشمالية، اما في محافظات جنوب الصعيد سيكون مائلا للحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية بان الساعات الليل سوف تنخفض درجات الحرارة، وسيكون الطقس مائلا للبرودة على كافة انحاء البلاد، وتنشط رياح على محافظة ن جنوب سيناء.

الطقس يوم الخميس 14 أبريل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بان الطقس يوم الخميس سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة وسيكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة والجيزة والوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد ومحافظة جنوب سيناء، بينما سيكون لطيف على السواحل الشمالية، وحار على محافظات جنوب الصعيد، اما في ساعات الليل فيكون مائلا للبرودة في كل أنحاء البلاد مع نشاط في حركة الرياح على محافظة جنوب سيناء.