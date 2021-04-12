شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفلاحين تهنئ «السيسي» بحلول شهر رمضان المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الحاج حسين ابو صدام، نقيب عام الفلاحين، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال «ابو صدام» في بيان له الاثنين انه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع الفلاحين، أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ،ـ والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وكل الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .