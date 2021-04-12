شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لسيادته ولمصر كل السلامة والأمان.

وجاء نص البرقية، «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، أبعث لسيادتِكم والشعب المصري بخالص التهاني بمناسبة حلول شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظ بلادنا العزيزة مصر، ويبارِكَ شعبنا، وليَكن سلاما عَلى ربوع بِلادنا ومنطقتنا والعالم أجمع».