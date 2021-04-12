شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يشهد أولى محاضرات الدورة التدريبية لأطباء العناية المركزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ أولي محاضرات الدورة التدريبية لأطباء العنايات المركزة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، اليوم الإثنين، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، والتي قام بتنظيمها مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء الفرق الطبية، وبما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين.

والقت الدكتورة حنان صلاح أستاذ المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، والدكتورة نورا السقا، المنسق العام لمراكز الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية، محاضرة تدريبية عن طريقة تشخيص وعلاج السكتة الدماغية في حضور مدير إدارة المستشفيات، وعدد ١٩ طبيب من رؤساء أقسام العنايات المركزة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، تم خلالها شرح طرق التشخيص والعلاج، وفقاً لأحد البروتوكولات العالمية، وطرق الوقاية من السكتة الدماغية، وضبط جرعات الأدوية المعطاه لمرضي السكتة الدماغية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدورة التدريبية سيتبعها محاضرات خلال أيام متفرقة، وفقاً لخطة التدريب الموضوعة، مؤكداً علي أهمية تدريب الفرق الطبية، ودوره في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمنافذ تقديم الخدمة علي مستوي المحافظة، مقدما الشكر لجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.