شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع على التوالي .. غلق ميناء الغردقة البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الغردقة حالة غير مستقرة من الطقس السيئ، وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج وانخفاض درجات الحرارة، ولليوم الرابع على التوالي تم إغلاق ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة، بسبب سوء الأحوال الجوية بالمنطقة.

كانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد قررت إغلاق الميناء، الجمعة الماضي، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التي بلغت 32 عقدة شمالية وارتفاع الأمواج ما بين 2- 3 أمتار، وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.