شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب الأفارقة في الجامعة المصرية اليابانية يزورون المتحف القومي للحضارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور معتز عبد الوهاب مساعد نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الدولية، إن الجامعة نظمت رحلة طلابية لطلابها الدارسين من الدول الأفريقية لزيارة متحف الحضارة المصرية، للتعرف على المومياوات، وذلك بعد الحدث العالمي الذى أبهر الجميع بنقل المياومات.

وأضاف فى تصريحات اليوم الإثنين، أن الرحلة تأتى في إطار حرص الجامعة على تنمية الوعي الثقافي للطلاب بالحضارة المصرية، حيث شارك فى الرحلة طلاب الدرسات العليا الأفارقة بالجامعة، مشدداً على ضرورة ايصال رسالة للعالم أن مصر بلد الحضارة والتاريخ، لا سيما بعد الاحتفالية الكبرى التي شهدت انتقال موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة.

وأوضح أن الطلاب الافارقة انبهروا خلال الزيارة بعظمة الحضارة المصرية، التى تمتد بجذورها فى أعماق التاريخ كما استمتعوا بشرح وافي من المرشدين السياحيين لمحتويات الفاترينات بالمتحف ، ومشاهدة ما تحتويه قاعة العرض المركزي به من قطع أثرية مميزة، كما التقطوا الصور التذكارية.

ولفت إلى أن الجامعة ترحب بالطلاب الدوليين، خاصة من أفريقيا والشرق الأوسط ، للاستفادة من المعايير التعليمية المتميزة، التي تقدمها لهم حيث يتمتع الطلاب ببيئة تعليمية دولية تدعم لديهم القدرة على الابداع والابتكار.