شكرا لقرائتكم خبر عن «قلعة مصر الرقمية» .. مجلس الوزراء ينشر معلومات حول مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء «إنفوجرافيك» جديدا، حول مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحدث إنجازات الحكومة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والذي يعد صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق المؤمنة.

وأوضح المركز أنه تم الانتهاء من تنفيذ المجمع في نهاية عام 2019، وبدأ التشغيل التجريبي في فبراير 2020، من خلال توفير وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة وتقديم الخدمات إلى 16 جهة حكومية، وبدايةً من منتصف 2020 تم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بالاعتماد على الكوادر المصرية بمختلف الخطوط التكنولوجية.

وأشار إلى أن المجمع يهدف إلى تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة لتكوين رؤية استراتيجية، في عدة موضوعات ودعم إيرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبي وإحكام السيطرة على محررات الدولة، فضلًا عن جذب الاستثمارات لصالح الصناعات الموازية والمكملة في هذا المجال.

وأضاف أن المجمع يهدف على مستوى المواطن إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة له، وضمان حصوله على خدمات حكومية ميسرة، بما يوفر مزيدًا من الوقت والجهد للجميع.