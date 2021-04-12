شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية قلعة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجراف جديد حول مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية أحدث إنجازات الحكومة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى، والذى يعد صرحًا تكنولوجيًّا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق المؤمنة، تم الانتهاء من تنفيذه فى نهاية عام 2019، وبدأ التشغيل التجريبى فى فبراير 2020، من خلال: توفير وثائق مؤمنة لـ 14 وزارة وتقديم الخدمات إلى 16 جهة حكومية، وبدايةً من منتصف 2020 تم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بالاعتماد على الكوادر المصرية بمختلف الخطوط التكنولوجية.

يهدف المجمع إلى تجميع قواعد بيانات دقيقة ومؤمنة لتكوين رؤية استراتيجية في عدة موضوعات ودعم إيرادات الدولة من خلال السيطرة على التهرب الضريبى وإحكام السيطرة على محررات الدولة، فضلًا عن جذب الاستثمارات لصالح الصناعات الموازية والمكملة في هذا المجال.

وعلى مستوى المواطن فيهدف المجمع إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة له، وضمان حصوله على خدمات حكومية ميسرة، بما يوفر مزيدًا من الوقت والجهد للجميع.