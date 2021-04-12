شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الإعدادية الراسبين يؤدون الامتحان المجمع فى الإنجليزى والعلوم والدراسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المديريات التعليمية لليوم الثانى على التوالى عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية، الذين لم يوفقوا فى مادة أو اثنين فى الامتحان المجمع الذى عقد 7 مارس الماضى بامتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاختبارات المجمعة للشهادة الإعدادية انطلقت أمس الأحد وأدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والرياضيات، واليوم الاثنين 12 أبريل فى مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية، ورقيا وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة موضحة أن أسئلة الامتحان ستكون اختيار من متعدد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات التكميلية لطلاب الشهادة الإعدادية، عبارة عن 15 سؤالا فى اللغة العربية و10 أسئلة فى الرياضيات و10 أسئلة فى اللغة الإنجليزية و8 أسئلة فى العلوم و8 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية، موضحة أن الامتحان التكميلى يعقد للطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول حتى يتمكن من الحصول على نسبة 50% فأكثر.

وحددت الوزارة الفئات التى تؤدى الامتحان التكميلى، منها الطالب الذى تغيب عن امتحان الفصل الدراسى الأول، والذى لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% فى امتحان الفصل الدراسى الأول، والطالب الذى حصل على نسبة 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية التى أدى فيها الامتحان فى الفصل الدراسى الأول، ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر، ويُعد اجتياز هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثاني، والتى تعقد فى شهر يونيو المقبل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أن الإدارات التعليمية بكل محافظات الجمهورية تتولى عقد الامتحان التكميلى فى ورقة منفصلة لكل مادة وتكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة وتكون الأسئلة اختيار من متعدد بواقع أربعة بدائل لكل سؤال.