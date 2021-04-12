شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب الثانوى بالاطلاع على النماذج الاسترشادية للامتحان المجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالاطلاع على النماذج الإسترشادية التي تم توفيرها لامتحانات شهرى أبريل الجارى ومايو المقبل، إضافة إلى النماذج الخاصة بالمفاهيم والقوانين الأساسية للمواد الموجودة على الموقع الإلكترونى للوزارة للتدريب عليها والتعرف على شكل الامتحان المجمع للطلاب.

وأعلنت الوزارة ضوابط تقييم طلاب الثانوى العام، موضحة أنه تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى (فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).

وأوضحت أنه تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسي، والطالب الذى تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسى الأول يُعقد له امتحان تكميلى قبل الامتحان المقرر عقدة فى نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفى زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد فى اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلى شرط أساسى لإعلان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للطالب.

وأشارت إلى أن امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى منهج ومقرر الصف الفصل الدراسى الثانى فقط.