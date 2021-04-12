شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات على بعض الخطوط خلال شهر رمضان بما يتماشى مع مواعيد الإفطار بالشهر الكريم ابتداء من غدا الثلاثاء، والتعديلات كالتالى :

أولا: خط القاهرة/ الإسكندرية :

ـ قيام قطار 23 مكيف القاهرة/ الإسكندرية 17.30 بدلا من الساعة 17.25 ليصل الإسكندرية 21.40

ـ قيام قطار 572 سياحى الإسكندرية/ بورسعيد 16.10 بدلا من 15.55 ليصل بورسعيد 22.30

ثانيا: خط القاهرة/ بورسعيد :

ـ قيام قطار 959 سياحي القاهرة/ الإسماعيلية 17.20 بدلا من 17.45 ليصل الإسماعيلية 20.20

ثالثا: خط طنطا/ المنصورة :

ـ قيام قطار 297 اكسبريس طنطا/ المنصورة من طنطا 7.35 بدلا من 7.45 ووقوفه بمحطتي منية شنتنا عياش وصفط تراب ليصل المنصورة 8.50

ـ قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة من طنطا 13.40 بدلا من 13.00 ليصل المنصورة 15.10

ـ وقوف قطار 292 اكسبريس المنصورة/ طنطا بمحطة صفط تراب ليصل طنطا 14.45