شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل اليوم بأول رحلة بشرية إلى الفضاء.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم الدولى للرحلة البشرية إلى الفضاء، الذي يقام في 12 أبريل، احتفالا بذكرى أول رحلة فضائية بشرية قام بها يوري جاجارين، حيث أعلن عن هذا الاحتفال وأصبح تقليدا سنويا فى الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 أبريل 2011، قبل أيام قليلة من الذكرى الخمسين للرحلة.

وفى هذا اليوم، استقل يورى جاجارين طاقم رحلة الفضاء فوستوك 1 في عام 1961، حيث قام بمدار واحد حول الأرض لأكثر من 108 دقيقة في مركبة فوستوك 3KA الفضائية التي أطلقتها مركبة الإطلاق فوستوك-K.

في الاتحاد السوفيتي، احتفل بيوم 12 أبريل باعتباره يوم رواد الفضاء منذ عام 1963، ولا يزال يتم الاحتفال به في روسيا وبعض دول الاتحاد السوفيتي السابقة باسم ليلة يوري، والمعروفة أيضًا باسم "حفلة الفضاء العالمية" هى احتفال دولى بدأ في الولايات المتحدة في عام 2001، في الذكرى الأربعين لرحلة جاجارين.

كان 12 أبريل أيضًا موعد إطلاق أول مكوك فضاء، STS-1 من كولومبيا في عام 1981، والذي يتم الاحتفال به أيضًا في هذا التاريخ.

واحتفلت مصر بالذكرى الـ60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" أول رائد فضاء فى العالم من أصل روسى، وذلك فى احتفالية أقامتها وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

رائد الفضاء الروسى "يورى جاجارين" ولد فى 9 مارس 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وهو أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12-أبريل - 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".

