شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم فيها التهنئة له والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا لسيادته ولمصر كل السلامة والأمان.

وجاء نصها: "السيّد الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي رئيس الجمهوريَّة بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيليَّة بمِصر، أبعثُ لسيادتِكم والشعبِ المصريّ بخالصِ التَّهاني بمناسبةِ حلولِ شهرِ رمضان المبارك، راجيًا منَ الله أن يحفَظَكم ويحفظَ بلادَنا العزيزة مصر، ويبَارِكَ شَعبَنَا، وليَكنْ سَلامًا عَلَى رُبوعِ بِلادِنَا ومنطقتنا والعالم أجمع".

كما بعث الدكتور القس أندريه زكي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.