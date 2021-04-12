شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بروتوكول تعاون وندوة بمعهد الفلزات لربط البحث العلمى بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات حول أنشطة المركز فى مجال ربط البحث العلمى بالصناعة، وتعظيم دور المراكز البحثية فى المشاركة المجتمعية.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الفلزات، وأحد المراكز التدريبية، بهدف الاستفادة من إمكانات مركز بحوث الفلزات كبيت خبرة فى التدريب والاستشارات الفنية، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لنقل الخبرة العلمية والبحثية للمهندسين والفنيين العاملين بالشركات والمصانع المصرية والعربية والإفريقية، خاصة فى مجال اختبارات الميكانيكا والتحاليل والجودة.

كما تضمن البروتوكول تنفيذ التدريب العملى بالمواقع الملائمة، وتوفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لفتح أسواق جديدة لبرامج المركز فى الوطن العربى وإفريقيا.

وينص البروتوكول على أن يتولى المركز تسويق البرامج التدريبية الخاصة بمركز بحوث الفلزات فى الشركات والمصانع المحلية والعالمية، وكذلك الاستفادة من خبرة المركز فى تحديد احتياجات التدريب محلياً وعالميا، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى اللازم للمركز فى هذا المجال.

كما أوضح التقرير تنظيم مركز بحوث الفلزات ندوة تعريفية بمقر المركز عن مبادرة "تعميق التصنيع المحلى فى مجال الصناعات المنزلية"، والتى تتبناها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برعادية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى أن الندوة تضمنت التعريف بأهمية المبادرة التى تهدف لتعميق التصنيع المحلى فى مجال الأجهزة المنزلية، وأبرز النتائج التى حققتها المبادرة حتى الآن، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى للتعاون مع المباردة فى تطوير تكنولوجيا التبريد بالثلاجات وأجهزة التكييف، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى النانو تكنولوجى فى مجال التبريد.

وأوصت الندوة المشاركين بأهمية تقديم مقترحات مشروعات للأكاديمية، وضرورة المشاركة فى مبادرة إنشاء مكاتب ريادة أعمال.