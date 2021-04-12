التعليم العالي: بروتوكول تعاون وندوة تعريفية لربط البحث العلمى بالصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات حول أنشطة المركز في مجال ربط البحث العلمي بالصناعة، وتعظيم دور المراكز البحثية في المشاركة المجتمعية.

وأشار التقرير إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز بحوث الفلزات، ومركز التنمية الإدارية للتدريب CMD، بهدف الاستفادة من إمكانات مركز بحوث الفلزات كبيت خبرة فى التدريب والاستشارات الفنية، من خلال إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية لنقل الخبرة العلمية والبحثية للمهندسين والفنيين العاملين بالشركات والمصانع المصرية والعربية والإفريقية، خاصة فى مجال اختبارات الميكانيكا والتحاليل والجودة.

كما تضمن البروتوكول تنفيذ التدريب العملى بالمواقع الملائمة، وتوفير الخدمات اللوجيستية الضرورية لفتح أسواق جديدة لبرامج المركز فى الوطن العربى وإفريقيا.

وينص البروتوكول على أن يتولى مركز التنمية الإدارية تسويق البرامج التدريبية الخاصة بمركز بحوث الفلزات فى الشركات والمصانع المحلية والعالمية، وكذلك الاستفادة من خبرة المركز فى تحديد احتياجات التدريب محلياً وعالميا، وتقديم الدعم المادى واللوجيستى اللازم للمركز فى هذا المجال.

وقع البروتوكول الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات، والدكتور محمد إسماعيل عبد الحافظ مدير مركز التنمية الإدارية للتدريب.

كما أوضح التقرير تنظيم مركز بحوث الفلزات ندوة تعريفية بمقر المركز عن مبادرة "تعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات المنزلية"، والتي تتبناها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برعادية الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى أن الندوة تضمنت التعريف بأهمية المبادرة التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي في مجال الأجهزة المنزلية، وأبرز النتائج التي حققتها المبادرة حتى الآن، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الكبرى للتعاون مع المبادرة في تطوير تكنولوجيا التبريد بالثلاجات وأجهزة التكييف، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في النانو تكنولوجي في مجال التبريد.

وأوصت الندوة المشاركين بأهمية تقديم مقترحات مشروعات للأكاديمية، وضرورة المشاركة في مبادرة إنشاء مكاتب ريادة أعمال.​