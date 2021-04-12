الأقساط والفائدة.. إجابات أهم 7 أسئلة للمقبولين والمرفوضين بشقق سكن لكل المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يطرح الكثير من المواطنين الحاجزين بشقق المرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين عددًا من الاستفسارات والتساؤلات سواء المنطبق عليهم الشروط أو غير منطبق عليهم الشروط وتم إتاحة 3 أسابيع أمامهم لتقديم طلب تظلم، وجاءت أبرز التساؤلات على النحو التالي:

1- متى ينتهى التظلم وإعلان النتيجة؟

تقديم طلب التظلم على نتيجة فرز الأوراق لشقق سكن لكل المصريين متاح حتى يوم 18 إبريل الجاري، حيث تقدم ما يقرب من 40 ألف حاجز بطلبات تقدم من أصل 89 ألف متقدم غير منطبق الشروط، وعن موعد ظهور النتيجة يمكن أن يتم بعد تقدم طلب التظلم بيومين أو ثلاثة ويمكن أن يمتد لأسبوع، لكن صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن أن آخر موعد لإعلان النتائج بعد هو يوم 18 مايو المقبل.

2- ما هي خطوات تقديم التظلم وأبرز أسباب الاستبعاد؟

تقديم طلب التظلم يتم إلكترونيا فقط عبر موقع صندوق التمويل العقاري، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، عن طريقة إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب مرفقاً به المستندات المطلوبة.

ويمكن معرفة الخطوات بشكل أفضل وطريقة التعامل مع كل سبب من أسباب الرفض من هنا

3- ما هي المدة المتاحة لسداد الدفعات الربع سنوية للمنطبق عليهم الشروط؟

وفقا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، حيث تم تحديد 1 أبريل موعد لسداد أول قسط، حيث تختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط، وشقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط، وشقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه، وشقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه، وشقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا، يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه"، وهذه الأقساط مستمر حتى نهاية شهر إبريل بدون غرامات، لكن بعد ذلك سيتم حساب 1.5% من قيمة القسط غرامة تأخير.

4- ماذا عن غير منطبق عليهم الشروط وتم تقديم طلب تظلم؟

سداد الأقساط الربع سنوية، يتم سدادها قبل نهاية شهر مايو المقبل بشرط أن يتم قبول طلب التظلم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من فترة التظلم وفرز قل طلبات التظلم والرد عليها قبل نهاية شهر مايو.

5- كيف يستفيد المتقدمين في سكن لكل المصريين من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟

وفقا لقرار مجلس الوزراء يستفيد المتقدمين في شقق سكن لكل المصريين من مبادرة التمويل العقاري الـ3% و30 سنة سداد والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة.

المبادرة الجديدة سوف تؤثر على الأقساط الشهرية بعد الاستلام وكذلك دفعات الاستلام، ويمكن معرفة حجز التأثير وفقا لكل وحدة ومساحتها وسعرها من هنا.

أرقام وأسعار.. كيف أثر تطبيق فائدة الـ3% على أقساط شقق سكن لكل المصريين؟

6- ما هي المرحلة التالية بعد سداد الأقساط الربع سنوية؟

بعد سداد الـ12 قسط تبدأ مرحلة الاستعلام الميداني على المتقدمين، حيث يخصص صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من المستعلمين للتأكد من المعلومات المقدمة من قبل المحاجزين مثل مكان العمل وقيمة الراتب وكذلك عنوان الإقامة.

وبعد انتهاء مرحلة الاستعلام إذا كان المتقدم منطبق للشروط يتم تحويل الملف الخاص به إلى جه التمويل، والتي بدوره يستعلم على المتقدم من الناحية الائتمانية لمعرفة هل عليه مديونية أو أي مخالفة لدى البنوك الآخرى، ثم يتم توقيع العقود وتحديد دفعة الاستلام والقسط الشهرى.

وتأتي الخطوة الأخيرة والتي تتعلق بالاستلام، بعد توقيع العقود يتم التوجه إلى جهاز المدينة الموجود بها الوحدة للمعاينة ثم الاستلام.

7- ما هو موقف المتقدمين إذا زاد عددهم عن الشقق المطروحة؟

وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط لـ410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وعدد من سجلوا بياناتهم على الموقع 270 ألف، وسيتم الإعلان عن الأعداد النهائية فور فرز ملفات المتقديم، وحال زيادة الأعداد المتقدمة عن الشقق سيتم عرض عدة خيارات أمام الحاجزين والتي ستكون عبارة تنفيذ وحدات جديدة لهم وفقا لخريطة الأراضي المتاحة أو التحويل لأحد المدن الآخرى التى تتوافر فيها الوحدات أو سحب مقدم جدية الحجز والأقساط الربع شهرية.

وتتضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" 125 ألف وحدة، كمرحلة أولى، ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

والإسكان المتوسط بمدن: "6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، حدائق العاصمة بمدينة بدر، 15 مايو، العلمين الجديدة، العاشر من رمضان، رشيد الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، وأسوان الجديدة"، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 36 شهرا.

وعلى من يرغب في مزيد من التفاصيل أو أي تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

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