فصل وتحليل مفاجئ.. 7 عقوبات حال ثبوت تعاطي المخدرات للعاملين بالسكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أكد الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن الهيئة تنظم حملات مكثفة للكشف عن متعاطي المخدرات من العاملين.

وأضاف حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تكثيف الحملات يتم بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومستشفى السكة الحديد، مؤكدًا أن الحملات تكون مفاجئة بشكل يومي، على العاملين بأبراج المراقبة، والمرور على خطوط مختلفة بشكل عشوائي.

وحدد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية، أن هناك عقوبات تنص عليها لائحة العمل بهيئة السكة الحديد، حال ثبوت تعاطي المخدرات:

1- توقيع جزاء 15 يومًا حال ثبوت إيجابية عينة تحليل المخدرات.

2- حرمان 6 أشهر من تقاضي الحوافز والتي تصل إلى أكثر من 3 آلاف جنيه للعامل.

3- تقاضي المخالف راتب فقد والذي يصل لـ400 جنيه شهريًا.

4- استبعاد عن التشغيل لمدة 6 أشهر.

5- خلال فترة الاستبعاد "6 أشهر" يتم إجراء تحليل مخدرات "مرتين فجائي".

6- حال ظهور نتيجة التحليل "سلبية" يعود إلى العمل، وإذا كانت "إيجابية" يتم استبعاده لمدة عام مرة آخر.

7- في حال استبعاده لمدة عام، يتم إجراء تحليل مخدرات "مرتين فجائي"، وفي حال ظهور نتيجة التحليل "إيجابية" يتم نقله إلى وظيفة أخرى، ويتم فصله نهائيًا وفقًا للائحة الجديدة.

وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة "المراغة" جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر وعقار "الترامادول"، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بشأن نتائج التحقيقات في حادث تصادم قطاري بسوهاج.​