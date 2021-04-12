شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يزداد دقيقة في رمضان .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 12-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم الاثنين 12-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، حيث يزداد توقيت الصلوات كل يوم دقيقة خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً:

موعد صلاة الفجر 4.05 ص

موعد الشروق 5.36 ص

موعد صلاة الظهر 12.01 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.27 م

موعد صلاة العشاء 7.48 م