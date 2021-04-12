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مطرانية شمال سيناء تهنئ المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية شمال سيناء تهنئ المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت بطريركية الأقباط الأرثوذكس "مطرانيه سيناء الشمالية"، برئاسة الانبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، بالتهنئة الي المسلمين، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقدمت مطرانية سيناء الشمالية بالتهنئة الي محافظ شمال سيناء والي القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة بمناسبة الشهر الكريم.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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