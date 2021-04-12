شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تكثف استعدادات استقبال «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت المحافظات إجراءات الاستعداد لاستقبال شهر رمضان، لتوفير السلع بأسعار مدعمة، وتشديد الرقابة على الأسواق.

ففى الشرقية كثفت الأجهزة الرقابية الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

وترأس محمد الألفى، مدير إدارة تموين ههيا، حملة بالاشتراك مع مديرية الصحة، للمرور على مصنع لتصنيع الزيتون، بقرية الزرزمون، وتم ضبط ١ طن و١٨٥ كيلوجرام زيتون أسود مخلى من البذر، غير صالح للاستهلاك اﻵدمى، وتم إعدامه بمعرفة مفتشى الصحة.

وتم ضبط ٢٤٠٠ علبة زيتون أسود مخلى من البذر، زنة العلبة 2 كيلوجرام، بإجمالى كمية ٤ أطنان و٨٠٠ كيلوجرام مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 540 لسنة 2021 جنح أ. د. ط. ههيا.

وفى شمال سيناء، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية توفير مستلزمات شهر رمضان الكريم، مع مراعاة محدودى الدخل والأسر الفقيرة والمتوسطة لتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وقال علاء الدين سمرى، مدير عام المديرية، تم التنسيق مع الغرفة التجارية ومحال تجارية بالمحافظة، لتحديد محال تجارية لتقديم تخفيضات فى المحل مع وضع لافتة «أهلا رمضان»، على المحل المشارك فى العروض التخفيضية.

أشار «سمرى» إلى ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية ومستلزمات شهر رمضان فى أسواق المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين.

وفى الإسكندرية، شهد معرض أهلاً رمضان، فى منطقة الأزاريطة، إقبالا هزيلا على شراء مستلزمات شهر رمضان.

وساهمت الأزمة الاقتصادية المصاحبة لفيروس كورونا فى عدم الإقبال على الشراء.

وفى الأقصر، قال تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة: استمرار معرض (أهلا رمضان) والذى يعد أكبر معرض لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة والمقام على مساحة 600 متر بساحة مسجد سيدى أبو الحجاج ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر بالتعاون مع فرع الغرفة التجارية بالأقصر.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر أن المعرض يشارك فيه اكثر من 15 عارضا وشركة كبرى ويقدم تخفيضات تصل من 20 إلى 30% وأكثر على السلع والمنتجات وذلك بجانب عدد 4 معارض أخرى تم تنظيمها بمدن الطود والقرنة والبياضية وبقرية الكيمان بإسنا وهى معارض مستمرة طوال شهر رمضان وبالإضافة إلى قوافل السيارات التى تم إطلاقها لتصل إلى المناطق التى لم يقم فيها معارض فضلا عن توفير السلع المخفضة فى عدد نحو 56 ماركت موزعة على أنحاء المحافظة وكذلك السلاسل التجارية الكبرى وفروع جمعيتى والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة وذلك لضمان وصول السلع إلى كل منطقة فى الأقصر لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وفى كفرالشيخ، ترأس اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا موسعا بحضور رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، وشدد على ضرورة متابعة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك والتأكد من توفر السلع الغذائية بأسعار معقولة، أيضا الخبز المدعم والإعلان فى المخابز عن مواعيد التشغيل، والتأكد من جودة رغيف الخبز.