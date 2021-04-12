شكرا لقرائتكم خبر عن غضب برلمانى بسبب تأخر تطعيم النواب.. والحكومة تستجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب حالة من الغضب بين النواب بسبب عدم بدء تطعيمهم بلقاح كورونا، كما وعدت الحكومة خلال الجلسة الماضية، مع ارتفاع عدد الإصابات بين الأعضاء.

وقال عبدالمنعم إمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل خلال الجلسة العامة، أمس، إن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ طالبوا أكثر من مرة بالحصول على التطعيم، خاصة أنهم أكثر فئة تتعامل مع الجمهور.

وأضاف «إمام»: «فقدنا عددا من زملائنا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وطالبنا بالتطعيم مقابل دفع قيمة التطعيم من المكافأة الشهرية الخاصة بكل نائب»، وهو ما أدى إلى حالة من الغضب وارتفاع أصوات النواب معترضين ومؤيدين، وحاول المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تهدئة الموقف بسؤال الحكومة عن الموقف النهائى بشأن تطعيم النواب، وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية قائلا: «تم إرسال كشوف بأسماء النواب إلى وزارة الصحة لاتخاذ اللازم» واعترضت القاعة غضبا من كلام الوزير.

وعاود الوزير قائلاً: «راعينا ترتيب حصول النواب على الأمصال وفقا للسن»، وهو ما اعترض عليه النواب مرة ثانية.

وتدخل «جبالى» قائلاً: «كل نائب بصرف النظر عن سنه وعمره يمثل آلافا من المواطنين، وهذا هو الفارق بين النائب والمواطن وهو فارق وليس تمييزاً»، وأضاف «جبالى» موجهاً حديثه للوزير: «أنا أتحدث باسمكم، والزميلات والزملاء النواب يمثلون فوق ١٠٠ مليون شخص، وترى الآن مدى الاحتجاج، من النواب فنحن أمام ١٠٥ ملايين مواطن وليس ٦٠٠ نائب، ويجب التنسيق مع الأمانة العامة فى اتخاذ جميع الإجراءات لوقايتهم، على أن يتم ذلك اليوم قبل الغد».

وأعلن المستشار علاء فؤاد أن تطعيم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باللقاح للوقاية من كورونا، سيتم فى غضون الأسبوع الجارى، فيما طالب «جبالى» من الحكومة سرعة موافاة المجلس باليوم المحدد لتطعيم النواب باللقاحات، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب.

وبعد دقائق من انتهاء الأزمة عاد وزير المجالس النيابية للقاعة معلناً تواصله مع رئيس الوزراء الذى أصدر تعليمات لوزيرة الصحة بالبدء الفورى فى تطعيم الأعضاء وأسرهم.