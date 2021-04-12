شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار شوكة، في بيان، إلى إلغاء أجازات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم، لمواجهة أي طوارئ خلال الشهر الكريم.

كما أشار شوكة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بجانب توافر الأكسجين في مختلف المستشفيات، وضخ كميات إضافية منه، فضلا عن توفير المطهرات وأدوات التعقيم بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة.

اعلن شوكة عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المديرية بالعريش لتلقي شكاوي المواطنين، على مدار اليوم خلال شهر رمضان المبارك.