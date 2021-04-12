شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يبدأ مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس النواب، أمس، مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة لعام 2019 - 2020، وقال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة، إن الحسابات الختامية لكافة دول العالم تأثرت بسبب جائحة كورونا التى أضرت باقتصادات العالم.

وأضاف أن تزايد الإصابة بالفيروس تسبب فى الإضرار ببعض القطاعات، ولا شك أن الأزمة أثرت على إيرادات الدولة، ما دعاها لاتخاذ مجموعة من الإجراءات، إذ شهدت مصر فى السنة المالية 2019 - 2020 فى الربع الأخير منها حدثًا مازالت تداعياته مستمرة إلى وقتنا هذا، حيث فوجئ العالم بـ«كورونا»، محدثًا قدرًا هائلاً من الذُعر بين البشر، ومحطمًا للآمال والطموحات التى بنى عليها الاقتصاديون توقعاتهم للحالة الاقتصادية فى العالم فى هذه السنة وما بعدها، ومؤثرًا بالسلب على كافة القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وأوضح أن مصر لم تكن بعيدة عما حدث على المستوى الدولى، فمع انتهاء فترة الربع الثالث من السنة المالية وبداية ربعها الأخير، وصلت عدد الحالات التى أُصيبت بالفيروس إلى 710 حالات، تاركة آثارًا سلبية امتدت لعدد ليس بالقليل من قطاعات الاقتصاد المصرى، فضلاً عن محدودية الدور الذى يقوم به دولاب العمل الحكومى مقارنة بدوره خلال الثلاثة أرباع الأولى من السنة المالية، ورصدت اللجنة بعض الملاحظات فى الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية العامة، والتى تكرر حدوثها فى السنوات المالية السابقة.

وأشار إلى أن من هذه المخالفات عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، وبلغ عددها 29 هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها 14 هيئة، وطلبت اللجنة من الحكومة تحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة 197 من الدستور.

ولفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التى خصصها مجلس النواب فى الباب السادس من موازنة السنة المالية، نتيجة لعدم التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة أمس، بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة 18 من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.

ونوه باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، فى ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنيا على أسس علمية سليمة، إذ تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، فى حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.

وأكد استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض فى الأغراض والأهداف المحددة لها فى الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسؤولية بشأنها، لافتًا إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التى طلبت تشكيلها فى تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017 - 2018 فى هذا الخصوص، أى منذ ما يقرب من عامين.

كما طالبت بإعادة النظر فى مدى الحاجة لإلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وأكدت على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود، وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسؤولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم ومصر شهد أزمة غير مسبوقة فاقت أزمة الكساد الكبير، معتبرة أن أداء الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا كان مشرفا فى مواجهة أزمة بهذا الحجم.

وأضافت أن معدلات النمو فى مصر كانت بالموجب بعكس دول أخرى كانت بالسالب مثل أمريكا وبريطانيا والسعودية والمغرب، موضحة أنه تم فقد 114 مليون وظيفة على مستوى العالم بسبب الجائحة، وحققت مصر انخفاضا فى معدلات البطالة وسياسات الإصلاح انعكست على فرص العمل واستقرار الأسعار وتراجع التضخم.

وتابعت: «كمصريين سعداء وفخورون بهذه النتيجة، فمصر من الدول القليلة التى وجهت دعما للفئات المتضررة ودول متقدمة لم تتمكن من تحقيق ذلك». وأوضح الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن جائحة كورونا أثرت على كل دول العالم وكان لها تأثير هائل، حيث تفوق الأرقام التى أعقبت الحرب العالمية الثانية من حيث العجز والإجراءات الاستثنائية التى تم اتخاذها، وكان هناك تنسيق جيد بين الحكومة والبرلمان فى التعامل مع الجائحة.

وأكد أن الشعب المصرى كان البطل الحقيقى، مشيرا إلى أن التعامل مع الجائحة تمتع بالصلابة والمرونة، وحققنا نتائج أفضل من الدول الأخرى فى العجز، حيث وصل 7.9 % من الناتج المحلى مقارنة بدول أخرى شهدت عجزا كبيرا جدًا، ولا نكتفى بهذا ولا نتحدث بمنطق الرضا بل نسعى لتحسين وضع الدين وتخفيف الدين العام.

وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «اكتشفنا أن هناك منحا وقروضا لم يتم الاستفادة منها، وعندما طالبنا وزارة التخطيط بتفسير ذلك، قدمت لنا تقريرا كارثيا يجب أن يحاكم أصحابه».

وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس قائلًا: «السبب التاريخى لإنشاء البرلمانات هو الرقابة على الحسابات الختامية والموازنات».