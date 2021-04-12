شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الدراسة مستمرة خلال «رمضان».. والحضور اختيارى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جددت وزارة التربية والتعليم تأكيدها على وجوب سلامة الطلاب خلال انتشار فيروس كورونا، وقررت أن يكون الحضور اختياريًا فى جميع أنواع المدارس خلال شهر رمضان، شريطة موافاة ولى الأمر للمدرسة بتلك الرغبة.

وأعلنت الوزارة أن عدد أيام الحضور لن تزيد على 3 أيام أسبوعيًا، مع العمل بالجداول التبادلية بين الصفوف المختلفة لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة، واستكمال المناهج الدراسية من خلال الوسائل التكنولوجية. وقال الدكتور طارق شوقى، فى تصريحات، إن أى امتحانات سيتم عقدها لطلاب المدارس فى شهر رمضان- آخر إبريل- سيراعى فيها أن تكون قصيرة جدًا، وستكون بعيدة جدًا عن موعد الإفطار.

ورد «شوقى» على المطالبة بإغلاق المدارس ووقف الدراسة خلال شهر رمضان خوفا من انتشار إصابات كورونا، موضحًا: «اللى مش عايز يجى يقدر يقعد فى البيت، فالحضور اختيارى فى جميع المدارس، والمدرسة ستظل مفتوحة لمن يحتاجها».