شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تؤكد أهمية التعاون مع أكاديمية البحث العلمي في تدريب الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت جامعة العريش برئاسة الدكتور حسن الدمراداس على أهمية بروتوكول التعاون بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمى والمعهد القومى لعلوم البحار في تدريب طلاب كلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية بالجامعة.

وأعلنت الجامعة، أن البروتوكول الذي شهده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمى والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء للتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وجامعة العريش، والذى وقعه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش بحضور الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ذو أهمية كبيرة في تدريب الطلاب، مشيرة إلى أهمية التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وموضحًا لإمكانيات الجامعة الوليدة، وأهمية استغلال واستثمار الفرص المتاحة لتكون الجامعة منارة للعلم والبحث العلمى.

يذكر أن البروتوكول يهدف إلى التعاون والمشاركة لتلبية متطلبات التدريب على السفن البحثية التابعة للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (اليرموك وسلسبيل) من خلال منظومة متكاملة لإكساب الطلاب المعلومات والخبرة العملية وربط هذه المعلومات بالدراسة العلمية، وأيضًا التعاون في البحوث والتكامل في الموارد المتاحة والخبرات وتوفير فرص العمل في المجالات الخاصة بالمصايد والاستزراع السمكى وعلوم البحار بصفة عامة، وكذلك تعاون أكاديمية البحث العلمى والمعهد القومى لعلوم البحار وجامعة العريش في وضع رؤية شاملة بهدف تفعيل دور البحث العلمى في تنمية محافظة شمال سيناء في كافة المجالات، خاصة المساهمة في تنمية بحيرة البردويل.

كما ينص البروتوكول على التعاون بين كافة الأطراف التي يشملها البروتوكول في وضع معايير اعتماد وخطوط تنفيذ منظومة التدريب بعناصرها المختلفة طبقًا لاستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وبخاصة المشروعات البحثية التنموية بمحافظة شمال سيناء.