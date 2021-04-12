شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث اليوم أخر استعدادات شهر رمضان مع المديريات "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا بمديرى المديريات الإقليمية، عبر الفيديو كونفرانس بشأن الاستعداد لشهر رمضان المبارك، حيث وجهت الوزارة مديرى المديريات بضرورة بالتواجد بمكاتبهم والتواصل مع المنسق قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وذلك للأهمية القصوى.

وأعلنت وزارة الأوقاف فى وقت سابق أن صلاة القيام فى رمضان لهذا العام قائمة، مع مراعاة الضوابط التالية:

1. ارتداء الكمامة

2. اصطحاب المصلى الشخصي

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي

4. استمرار عدم فتح دورات المياه

5. استمرار عدم فتح الأضرحة.

6. استمرار عدم السماح بأى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها

7. استمرار قصر صلاة الجنازة على الأماكن المفتوحة فى غير أوقات الصلاة الراتبة

8. عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها

9. عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد

10. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أى دروس أو خواطر دعوية

11. بالنسبة لمصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة فلا مانع من فتحها لصلاة العشاء والتراويح لهن بشرط ملائمة المكان وتحت إشراف كامل لواعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، وعدم قيام الواعظة بإلقاء أى دروس أو خواطر , أما الفتح فى جميع الصلوات فلا بد من توفر الواعظات المشرفات على مدار جميع الصلوات بجدول مسبق معتمد من رئيس القطاع الديني.

12. قصر العمل بالمساجد على الصلاة , وخطبة الجمعة بما لا يزيد على عشر دقائق فى الخطبة على النحو المتبع

13. استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك صلاة التراويح

14. استمرار تعليق جميع الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه