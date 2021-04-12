شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ الأردن باحتفالات مئوية المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس السيسى كلمة إلى العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، بمناسبة ذكرى مرور ١٠٠ عام على تأسيس المملكة.

وجاء فى نص الكلمة: «إنه لمن دواعى الفخر والسرور أن أشارك معكم - جلالة الملك والشعب الأردنى الشقيق - فى الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وهى المناسبة الغالية والعزيزة على مصر وعلى العالمين العربى والإسلامى، والتى تمثل فرصة لتجديد التزامنا تجاه شعبينا الشقيقين، بتعزيز العمل المشترك، وتنسيق الجهود للمضى قدمًا بمسيرة العلاقات بين البلدين، وأن نسعى سويًا لاستكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر لتحقيق الأمن، والاستقرار، والازدهار، والسلام، والتنمية لشعوب ودول المنطقة». وتابع السيسى: «إننا نستذكر بحق الدور المحورى للأردن على الساحتين العربية والإسلامية، وما قام به لدعم الشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وكذلك نسجل للأردن الشقيق وقوفه الدائم بجانب مصر ومساندته للقضايا التى تمسها، وذلك انطلاقًا من العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع بيننا على المستويين الرسمى والشعبى، ولقد ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن التوافق الاستراتيجى بين مصر والأردن قادر على التعاطى مع كل التحديات، ذلك التوافق النابع من أواصر العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين».

واختتم الرئيس كلمته بالقول: «أقدم تهنئة من الشعب المصرى للأردن ملكًا وحكومةً وشعبًا بمناسبة احتفالية مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، متمنيًا لكم ولشعبكم الشقيق المزيد من السلام والازدهار والاستقرار لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق بيننا لما فيه خير بلدينا وشعبينا، وأمتنا العربية».