شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وأماكن تداول وبيع المواد الغذائية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف شوكه،في بيان، أن إدارة مراقبة الأغذية فى مديرية الصحة تقوم بحملات مكبرة للمرور على المنشآت والمحال لمراقبة الأغذية والمأكولات وتوعية العاملين فيها بمخاطر فساد الأغذية والمشروبات وآثارها على صحة الإنسان.

وأشار شوكة الى المرور على المنشآت ومحال بيع وتجهيز المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها وكذا الإشراف عليها ومتابعتها، بجانب توعية العاملين فى تلك المنشآت والمحال بمخاطر فساد الأغذية وبيعها للمواطنين وأضرارها على الصحة العامة وتوضيح العقوبات المقررة قانونا.

وأعلن أن الحملات مستمرة خلال شهر رمضان المبارك لمراقبة الأغذية والإشراف عليها ومتابعة عمليات تجهيزها وبيعها حرصا على الصحة العامة.