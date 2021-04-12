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قطع الكهرباء عن مدينتي الحسنة ونخل للصيانة

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن مدينتي الحسنة ونخل للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء، عن فصل التيار الكهربائي عن مدينتى الحسنة ونخل بوسط سيناء، صباح اليوم الاثنين، للصيانة.

وقال بيان عن الشركة، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن موزع بغداد وذلك لاستكمال اعمال الإصلاح في الخط الرئيسي قدرة 220 ك. فولت التابع لشركة نقل الكهرباء.

أضاف البيان، وذلك من الساعة 6صباحا يوم الاثنين الموافق 12ابريل الجاري، وحتي انتهاء اعمال الإصلاح.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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