شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التقلبات الجوية.. وغلق الموانئ البحرية لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد بين ارتفاع فى درجات الحرارة ثم انخفاض، وما بين طقس صيفى حار وشتوى بارد، وأمس، واصلت موجة الطقس السيئ ضرب عدد من المحافظات، ما تسبب فى غلق الموانئ لليوم الثالث على التوالى، وتأجيل بعض الرحلات، فيما غطت سحابة الأتربة بعض المدن والقرى، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب وغير مستقر يصاحبه انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ونشاط للرياح، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

فى الإسكندرية، أعلنت سلطات الميناء استمرار غلق بوغاز ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة، لليوم الثانى على التوالى، وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم الميناء، إن استمرار غلق البوغاز جاء حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، جاء ذلك، فيما واصلت موجة الطقس السيئ ضرب أحياء الإسكندرية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور. وفى البحر الأحمر، قررت هيئة الموانى إغلاق ميناء الغردقة البحرى، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وأعلن التوكيل الملاحى للعبارة الرياض، تأجيل الرحلات المقررة على خط «ضبا وسفاجا» حتى الخميس المقبل، فيما أعلنت شركة القاهرة للعبارات جدول الرحلات البحرية للعبارتين القاهرة والرياض من ميناءى الغردقة وسفاجا البحريين لميناء ضبا السعودى خلال هذا الشهر بمعدل 9 رحلات بحرية بالتبادل.