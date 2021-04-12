شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قانونية ضد وصلات كهرباء «زينة رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الكهرباء إطلاق حملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار الكهربائى خلال شهر رمضان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع الوصلات غير الشرعية، ومن بينها أفرع الزينة فى المحال التجارية والمنازل.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى للوزارة لـ«المصرى اليوم»، إن الحملات ستكون بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء الحاصلين على الضبطية القضائية وكذا شرطة الكهرباء، لافتا إلى أن سرقة التيار تؤدى لخسائر كبيرة تنعكس آثارها على المواطنين والدولة فى آن واحد، فبالنسبة للمواطن فإنها تزيد من الفقد الفنى فى التيار، وتسبب فى انقطاع مستمر للكهرباء، بالإضافة للتذبذب فى الجهد، مع زيادة إمكانية حدوث ماس وتلف الأجهزة.

وأوضح أن الأضرار على الدولة أبرزها زيادة نسبة الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء، وتعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها «السرقات» غير معروفة لدى شركات توزيع الكهرباء، كما تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة