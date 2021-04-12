شكرا لقرائتكم خبر عن "طقس شتوى".. تيار بارد يضرب البلاد ونشاط مكثف للرياح (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طقس بارد يضرب البلاد وهيئة الأرصاد الجوية تحذر وتناشد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة من جديد، خاصة بعد أن شهدت البلاد أجواء صيفية تلتها أجواء من الطقس المعتدل تعاود درجات الحرارة الانخفاض من جديد ليسود طقس شديد البرودة خاصة أثناء ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية.

ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الشمالية، تشهد الجمهورية نشاط مكثف للرياح وخاصة المحافظات الساحلية وهو ما أدى إلى إغلاق عدة موانيء بالجمهورية نظرا لارتفاع موج البحر من 4 – 6 أمتار

ومن المتوقع أن يستمر نشاط الرياح المحملة بالأترية والرمال حتى نهاية الأسبوع، الأرصاد ناشدت المواطنين بتوخى الحيطة والحذر وارتداء ملابس شتوية مناسبة خاصة أثناء ساعات الليل

وناشدت السائقين بضرورة تهدئة السرعات خاصة على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية