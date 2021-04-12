شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يبدأ مناقشة خطة التنمية لـ2021/2022 باللجان النوعية خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروعى قانون بربط الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022، وآخر باعتماد خطة التنمية الاقتصادية لعام 2021/2022 العام الرابع فى خطة التنمية المستدامة، خلال الأيام القادمة، وذلك بعد إحالة رئيس مجلس النواب لهما.

وتتمثل التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى، ومواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدى الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

وحول التفاصيل الأولى للخطة الاستثمارية، فقد أعلنتها الحكومة مسبقا ونرصدها حسب ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط:

يستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادى لـ 5.4%.بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه.تخصيص 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لحوالى 12 ألف مشروع.تتضمن المشروعات ما يأتى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرىإنشاء الجامعات الحكومية فى كافة المحافظات، وكذا الجامعات الأهلية.إنشاء الفصول المتنقلة، والتوسع فى الجامعات التكنولوجية. زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من تنفيذ 99 مشروعا .زيادة معدل التغطية لـ"الكهرباء"فى شرق العوينات والساحل الجنوبى الشرقى وشمال سيناء. التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية فى مختلف المحافظات.

- توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى فى الخدمة.

- إنشاء 20 مركزا ومخزنا استراتيجيا مركزيا للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما

- تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات،بتوفير 2861 سرير رعاية مركزية و420 حضانة أطفال.

- زيادة معدل التغطية بالمستشفيات النموذجية على مستوى المحافظات بتطوير 7 مستشفيات.

- تطوير 170 مستشفى ومركزاً طبياً، مع تغطية 25 مليون سيدة بمبادرات صحة المرأة.

- تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية ومن بينها شراء 600 ألف تابلت جديد.

- استكمال منصات التعلم عن بعد، مع ميكنة الاختبارات فى الجامعات.

- إتاحة خدمات التعليم بالمناطق المحرومة بإجمالى 93 مدرسة ضمن خطة 2021/2022 .

- الانتهاء من 20 مدرسة بإجمالى 245 فصلا ضمن قرى مبادرة "حياة كريمة".

- استكمال انشاء عدد 15 تجمعاً زراعياً بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

- تطوير منظومة الارشاد الزراعى، وتأهيل وتبطين الترع، بطول 7 آلاف كم.

- تنفيذ 10 محاور عرضية على النيل، لربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة.

- إنشاء 15 كوبرى على الرياح البحرى، وتطوير الطريق الدائرى.

- استكمال مبادرات وبرامج قطاع الاتصالات .

- استكمال مشروعات الرى باعتمادات 5.8 مليار جنيه، بـ297 مشروعاً لصالح "حياة كريمة"

- استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى لـ"حياة كريمة" بتكلفة 12.2 مليار جنيه.

- استكمال مشروعات المدارس لـ"حياة كريمة" باعتمادات 1.7 مليار جنيه، باجمالى 7230 فصلاً.

- تنفيذ 14 مستشفى، و 782 مركز شباب وملعباً خماسياً لقرى "حياة كريمة".