شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى لـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير لمنظمة الدول للعربية المصدرة للنفط "أوبك"، أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الطلب العالمى على النفط خلال الربع الأول من عام 2021 ليصل إلى نحو 93 مليون برميل يوميا، أى بنسبة تراجع تبلغ 1.2% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث يتوقع ارتفاع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بنسبة 0.8 % ليصل إلى نحو 43.3 مليون برميل يوميا، بينما يتوقع انخفاض طلب باقى دول العالم بنسبة 2.8% ليصل إلى نحو 49.7 مليون برميل يوميا.

وأشار التقرير حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية، إلى أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمى على النفط خلال الربع الثانى من عام 2021 ليصل إلى نحو 95.6 مليون برميل يوميا، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى نحو 44.7 مليون برميل يوميا، كما يتوقع ارتفاع طلب باقى دول العالم إلى نحو 50.9 مليون برميل يوميا.

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أن التقديرات الأولية تشير إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر فبراير 2021 بنحو 1.150 مليون برميل يوميا، أى بنسبة 1.2 % مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 91.8 مليون برميل يوميا فقد انخفض إجمالى إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة % 0.8 ليصل إلى نحو 61.8 مليون برميل يوميا، كما انخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعى بنسبة 2.1 % لتصل إلى نحو 30 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى انخفض خلال شهر فبراير2021 بنحو 595 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 7.052 مليون برميل يوميا، ويتوقع ارتفاعه للمرة الأولى في أربعة أشهر ليصل إلى 7.504 مليون برميل يوميا خلال شهر مارس 2021، قبل أن ينخفض إلى 7.458 مليون برميل يوميا خلال شهر أبريل2021، وفى تطور أخر ارتفع عدد الحفارات العاملة بمقدار 28 حفارة خلال شهر فبراير 2021 ليصل إلى 360 حفارة.