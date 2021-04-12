شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات لترشيد استهلاك الديب فريزر من الكهرباء خلال رمضان ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يمكن استخدامها لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك الذى يزيد فيه دائما معدلات الاستهلاك نتيجة زيادة عدد ساعات الذروة ، وهى كالاتي:

1- اخترالأجهزة الموفرة للطاقة فسوف ترضيك جدا لأنها تعمل بشكل جيد جدا عند أقل مستويات الطاقة .

2-ينصح بترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت اطول، وبالتالي سوف ترتفع وتيرة استهلاكه.

3- لا تخزن الطعام في الديب فريزر وهو مكشوف لأن معدل الطاقة الذي يحتاج لتبريده وهو مغطي سوف يتضاعف وهو مكشوف.

4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة.

5- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الامكان، لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز سوف تسبب السخونية للديب فريزر.

6- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الاتربة عليها يؤدي بشكل غير مباشر الي رفع الاستهلاك.

7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوي في الديب فريزر.