شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات لترشيد استهلاك الديب فريزر من الكهرباء خلال رمضان ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- اخترالأجهزة الموفرة للطاقة فسوف ترضيك جدا لأنها تعمل بشكل جيد جدا عند أقل مستويات الطاقة .
2-ينصح بترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت اطول، وبالتالي سوف ترتفع وتيرة استهلاكه.
3- لا تخزن الطعام في الديب فريزر وهو مكشوف لأن معدل الطاقة الذي يحتاج لتبريده وهو مغطي سوف يتضاعف وهو مكشوف.
4- لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار حتى لا تجعل الهواء البارد يخرج بسهولة.
5- ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بقدر الامكان، لأن الحرارة المتصاعدة من البوتاجاز سوف تسبب السخونية للديب فريزر.
6- احرص على تنظيف شامل للفائف التبريد الخاصة بمكثف الديب فريزر، فوجود الاتربة عليها يؤدي بشكل غير مباشر الي رفع الاستهلاك.
7- لا تقوم بتخزين الطعام بشكل فوضوي في الديب فريزر.