شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أولى خطوات تطوير مجمع التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن صندوق مصر السيادى أولى الخطوات التنفيذية لتطوير وتأهيل مجمع التحرير عبر الانتهاء من مذكرة المعلومات وعرضها على المستثمرين والمطورين الأجانب والمحليين. ويستهدف الصندوق جذب مطورين وشركاء من كل أنحاء العالم، واستخدام كل الأفكار الإبداعية من مستثمرين متخصصين فى إعادة تأهيل واستخدام الأصول القائمة، كما هو الحال فى مجمع التحرير كأصل تاريخى متميز فى وسط القاهرة، بهدف خلق قيمة مضافة لأصول الدولة تحقق عوائد مستمرة للأجيال القادمة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق فى بيان، أمس، إن عملية إتاحة مذكرة الطرح الخاصة بتطوير مجمع التحرير تأتى فى وقت مناسب بعد النجاح الكبير للحدث التاريخى لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة مرورًا بمجمع التحرير.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتقدم للمشاركة فى عملية التطوير عدد من كبرى الشركات المصرية والعربية والعالمية، وسيتم المفاضلة بينها بشفافية واختيار الأنسب للدخول فى شراكة مثمرة وقوية تشجع باقى المستثمرين على الدخول فى شراكات مستقبلية مع الصندوق السيادى.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن إدارة الصندوق نجحت فى التوصل للشكل المناسب للشراكة المستهدفة بعد الانتهاء من الدراسات المالية التى ساهمت فيها شركات استشارية متخصصة.

وأكد «سليمان» أن نموذج الشراكة سيقوم على مساهمة الصندوق السيادى بالأصل المتمثل فى المجمع والدراسات الفنية والرفع المساحى، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقارى بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، وستكون عملية التأهيل قائمة على تطوير المبنى ليكون متعدد الاستخدامات (فندقى -تجارى- إدارى – ثقافى).

ومن المنتظر الاتفاق مع المطور بنهاية الربع الثالث من العام الجارى.