شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بالصحراوى الشرقى لمتابعة حركة السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراقب الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط أعمال تطوير الطريق الصحراوى الشرقى وسط تعيين الخدمات المرورية للمتابعة الدورية.

وكثفت إدارة المرور، من تواجد الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقى فى المسافة من منزل بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات بطول 34 كيلو متر، الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاة القادم من محافظات الصعيد اتجاه القاهرة بطول المسافة.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية:

الاتجاه القادم من القاهرة ومتجه إلى بنى سويف ومحافظات الصعيد:

منع سير سيارات النقل بكافة أنواعها وسيارات النقل الجماعى (الأتوبيس – المينى باص) من السير بالطريق الصحراوى الشرقى للقادم من القاهرة اتجاه بنى سويف على أن يتم تحويلها من محطتى رسوم حلوان والكريمات اتجاه الطريق الدائرى الإقليمى لاستخدام طريق أسيوط الغربى.

السماح للسيارات الملاكى وسيارات الأجرة والميكروباص القادمة من القاهرة اتجاه بنى سويف ومحافظات الصعيد بالسير على الطريق الصحراوى الشرقى وحتى نفق الزعفرانة ما بعد محطة رسوم الكريمات بحوالى 4 كيلو متر فى اتجاه بنى سويف على أن يتم تحويل تلك السيارات إلى منزل طريق الزعفرانة لاستخدام الطريق الشرقى القديم وحتى بنى سويف.

الاتجاه القادم من محافظات الصعيد وبنى سويف ومتجه إلى القاهرة:

نظراً لغلق هذا الاتجاه من المسافة من مخرج بنى سويف وحتى محطة رسوم الكريمات لتنفيذ الأعمال سيتم تنفيذ:

تخصيص المسافة من منزل بنى سويف وحتى نفق الزعفرانة بالإتجاه المقابل (القادم من بوابة الكريمات بنى سويف) بكامل عرض هذا الاتجاه (3 حارات مرورية) لصالح حركة السير لكافة أنواع المركبات القادمة من محافظات الصعيد اتجاه القاهرة.

الطريق فى المسافة من نفق الزعفرانة وحتى محطة رسوم الكريمات فى اتجاه القاهرة (بطول 4 كيلو متر تقريباً) سيتم استخدامها لحركة السير فى الاتجاهين (بواقع حارة ونصف لكل اتجاه) .

وتم البدء فى تنفيذ الإجراءات المرورية والتى تستمر لمدة 4 أشهر لحين انتهاء أعمال تطوير الاتجاه القادم من بنى سويف اتجاه القاهرة.

مرور بنى سويف

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارة مرور بنى سويف بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.